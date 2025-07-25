RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Жара до +40 и ливни: синоптик показала карту погоды в Украине на выходных

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 26-27 июля (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На выходных, 26 и 27 июля, в Украине сохранится жаркая погода. В некоторых регионах летнее тепло разбавят грозовые дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

По ее прогнозу, в большинстве областей в субботу и воскресенье температура воздуха будет колебаться от +26 до +33 градусов. А вот на юге ожидается настоящая жара - от +33 до +39 градусов, местами возможно повышение до +40 градусов.

В воскресенье, 28 июля, в западных областях температура снизится до +22+27 градусов. Синоптики также прогнозируют дожди: в субботу - с грозами на западе, севере и местами на Харьковщине, а в воскресенье - в западных регионах, а также в Винницкой, Черкасской, Житомирской, Одесской и Николаевской областях.

В центральных, восточных и южных областях будет преобладать сухая погода.

Погода в Киеве

В столице, 26 июля, возможен кратковременный дождь с грозой.

27 июля, по данным синоптика, будет без существенных осадков. Температура воздуха в столице составит комфортные +27+28 градусов.

 

Как действовать в непогоду

В случае ухудшения погодных условий жителям советуют держаться подальше от рекламных щитов, электроопор, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Также стоит плотно закрыть окна в доме, а с открытых балконов и лоджий убрать все вещи, которые могут сорваться и выпасть наружу.

Как действовать при сильной жаре

Во время сильной жары рекомендуется оставаться в затененных или прохладных местах, избегать физических нагрузок в дневные часы, пить достаточно воды, носить легкую одежду светлых тонов и головные уборы, а также избегать длительного пребывания под прямым солнцем.

Напомним, в минувшие выходные столицу накрыл мощный ливень - в результате этого затопило улицы, а также местные каналы писали об остановке общественного транспорта.

Также Укргидрометцентр уже дал прогноз на последний месяц лета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине