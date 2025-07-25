Жара до +40 и ливни: синоптик показала карту погоды в Украине на выходных

На выходных, 26 и 27 июля, в Украине сохранится жаркая погода. В некоторых регионах летнее тепло разбавят грозовые дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По ее прогнозу, в большинстве областей в субботу и воскресенье температура воздуха будет колебаться от +26 до +33 градусов. А вот на юге ожидается настоящая жара - от +33 до +39 градусов, местами возможно повышение до +40 градусов.
В воскресенье, 28 июля, в западных областях температура снизится до +22+27 градусов. Синоптики также прогнозируют дожди: в субботу - с грозами на западе, севере и местами на Харьковщине, а в воскресенье - в западных регионах, а также в Винницкой, Черкасской, Житомирской, Одесской и Николаевской областях.
В центральных, восточных и южных областях будет преобладать сухая погода.
В столице, 26 июля, возможен кратковременный дождь с грозой.
27 июля, по данным синоптика, будет без существенных осадков. Температура воздуха в столице составит комфортные +27+28 градусов.
В случае ухудшения погодных условий жителям советуют держаться подальше от рекламных щитов, электроопор, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.
Также стоит плотно закрыть окна в доме, а с открытых балконов и лоджий убрать все вещи, которые могут сорваться и выпасть наружу.
Во время сильной жары рекомендуется оставаться в затененных или прохладных местах, избегать физических нагрузок в дневные часы, пить достаточно воды, носить легкую одежду светлых тонов и головные уборы, а также избегать длительного пребывания под прямым солнцем.
Напомним, в минувшие выходные столицу накрыл мощный ливень - в результате этого затопило улицы, а также местные каналы писали об остановке общественного транспорта.
Также Укргидрометцентр уже дал прогноз на последний месяц лета.
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