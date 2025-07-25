Жара до +40 и ливни: синоптик показала карту погоды в Украине на выходных

Погода в Украине

По ее прогнозу, в большинстве областей в субботу и воскресенье температура воздуха будет колебаться от +26 до +33 градусов. А вот на юге ожидается настоящая жара - от +33 до +39 градусов, местами возможно повышение до +40 градусов.

В воскресенье, 28 июля, в западных областях температура снизится до +22+27 градусов. Синоптики также прогнозируют дожди: в субботу - с грозами на западе, севере и местами на Харьковщине, а в воскресенье - в западных регионах, а также в Винницкой, Черкасской, Житомирской, Одесской и Николаевской областях.

В центральных, восточных и южных областях будет преобладать сухая погода.

Погода в Киеве

В столице, 26 июля, возможен кратковременный дождь с грозой.

27 июля, по данным синоптика, будет без существенных осадков. Температура воздуха в столице составит комфортные +27+28 градусов.