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Спека до +38 та короткочасні дощі: якою буде погода в Україні 28 червня

14:34 27.06.2026 Сб
1 хв
Де чекати на дощ?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 28 червня (Getty Images)

В Україні завтра, 28 червня, прогнозується спека до +38. Водночас у низці регіонів очікуються короткочасні дощі і грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра в Україні очікується невелика хмарність. У східних, Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 16-21°; вдень 29-34°, в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях сильна спека 35-38°, на сході країни 23-28°.

Фото: якою буде погода в Україні 28 червня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області у неділю прогнозується невелика хмарність, без опадів

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 16-21°, вдень 29-34°; у Києві вночі 19-21°, вдень 30-32°.

Спека в Україні та Європі

Нагадаємо, раніше синоптики Укргідрометцентру вже попереджали про африканську спеку, що насувається на Україну, і називали області, де температура може сягнути +40 градусів.

Тим часом значну частину Європи вже охопила сильна спека - температура наблизилась до +40.

Європейські країни запроваджують надзвичайні заходи, а синоптики порівнюють нинішню ситуацію з однією з найтрагічніших погодних подій у сучасній історії.

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