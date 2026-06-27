Спека до +38 та короткочасні дощі: якою буде погода в Україні 28 червня

В Україні завтра, 28 червня, прогнозується спека до +38. Водночас у низці регіонів очікуються короткочасні дощі і грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Завтра в Україні очікується невелика хмарність. У східних, Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 16-21°; вдень 29-34°, в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях сильна спека 35-38°, на сході країни 23-28°.
Фото: якою буде погода в Україні 28 червня (інфографіка РБК-Україна)
У Києві та області у неділю прогнозується невелика хмарність, без опадів
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 16-21°, вдень 29-34°; у Києві вночі 19-21°, вдень 30-32°.
Нагадаємо, раніше синоптики Укргідрометцентру вже попереджали про африканську спеку, що насувається на Україну, і називали області, де температура може сягнути +40 градусів.
Тим часом значну частину Європи вже охопила сильна спека - температура наблизилась до +40.
Європейські країни запроваджують надзвичайні заходи, а синоптики порівнюють нинішню ситуацію з однією з найтрагічніших погодних подій у сучасній історії.