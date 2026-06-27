Жара до +38 и кратковременные дожди: какой будет погода в Украине 28 июня

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается небольшая облачность. В восточных, Днепропетровской, днем и в Запорожской, Херсонской областях и Крыму небольшой кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21°; днем 29-34, в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях сильная жара 35-38, на востоке страны 23-28.

Фото: какой будет погода в Украине 28 июня (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области в воскресенье прогнозируется небольшая облачность, без осадков

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 16-21°, днем 29-34°; в Киеве ночью 19-21 °, днем 30-32 °.