RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Жара до +38 и кратковременные дожди: какой будет погода в Украине 28 июня

14:34 27.06.2026 Сб
1 мин
Где ждать дождя?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 28 июня (Getty Images)

В Украине завтра, 28 июня, прогнозируется жара до +38. В то же время в ряде регионов ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается небольшая облачность. В восточных, Днепропетровской, днем и в Запорожской, Херсонской областях и Крыму небольшой кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21°; днем 29-34, в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях сильная жара 35-38, на востоке страны 23-28.

Фото: какой будет погода в Украине 28 июня (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области в воскресенье прогнозируется небольшая облачность, без осадков

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 16-21°, днем 29-34°; в Киеве ночью 19-21 °, днем 30-32 °.

Жара в Украине и Европе

Напомним, ранее синоптики Укргидрометцентра уже предупреждали о надвигающейся на Украину африканскую жару и называли области, где температура может достичь +40 градусов.

Тем временем значительную часть Европы уже охватила сильная жара - температура приблизилась к +40.

Европейские страны вводят чрезвычайные меры , а синоптики сравнивают нынешнюю ситуацию с одним из самых трагических погодных событий в современной истории.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве