ua en ru
Сб, 27 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Спека до +38 та короткочасні дощі: якою буде погода в Україні 28 червня

14:34 27.06.2026 Сб
1 хв
Де чекати на дощ?
aimg Тетяна Степанова
Спека до +38 та короткочасні дощі: якою буде погода в Україні 28 червня Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 28 червня (Getty Images)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

В Україні завтра, 28 червня, прогнозується спека до +38. Водночас у низці регіонів очікуються короткочасні дощі і грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра в Україні очікується невелика хмарність. У східних, Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 16-21°; вдень 29-34°, в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях сильна спека 35-38°, на сході країни 23-28°.

Спека до +38 та короткочасні дощі: якою буде погода в Україні 28 червня

Фото: якою буде погода в Україні 28 червня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області у неділю прогнозується невелика хмарність, без опадів

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 16-21°, вдень 29-34°; у Києві вночі 19-21°, вдень 30-32°.

Спека в Україні та Європі

Нагадаємо, раніше синоптики Укргідрометцентру вже попереджали про африканську спеку, що насувається на Україну, і називали області, де температура може сягнути +40 градусів.

Тим часом значну частину Європи вже охопила сильна спека - температура наблизилась до +40.

Європейські країни запроваджують надзвичайні заходи, а синоптики порівнюють нинішню ситуацію з однією з найтрагічніших погодних подій у сучасній історії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
СБУ вдруге за місяць уразила нафтоперекачувальну станцію, яка забезпечує пальним Москву
СБУ вдруге за місяць уразила нафтоперекачувальну станцію, яка забезпечує пальним Москву
Аналітика
"Від мобілізації відійти не можна, але підхід треба змінити": Костянтин Немічев, KRAKEN
Вероніка Марченкожурналіст "Від мобілізації відійти не можна, але підхід треба змінити": Костянтин Немічев, KRAKEN