ua en ru
Сб, 27 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Жара до +38 и кратковременные дожди: какой будет погода в Украине 28 июня

14:34 27.06.2026 Сб
1 мин
Где ждать дождя?
aimg Татьяна Степанова
Жара до +38 и кратковременные дожди: какой будет погода в Украине 28 июня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 28 июня (Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

В Украине завтра, 28 июня, прогнозируется жара до +38. В то же время в ряде регионов ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается небольшая облачность. В восточных, Днепропетровской, днем и в Запорожской, Херсонской областях и Крыму небольшой кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21°; днем 29-34, в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях сильная жара 35-38, на востоке страны 23-28.

Жара до +38 и кратковременные дожди: какой будет погода в Украине 28 июня

Фото: какой будет погода в Украине 28 июня (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области в воскресенье прогнозируется небольшая облачность, без осадков

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 16-21°, днем 29-34°; в Киеве ночью 19-21 °, днем 30-32 °.

Жара в Украине и Европе

Напомним, ранее синоптики Укргидрометцентра уже предупреждали о надвигающейся на Украину африканскую жару и называли области, где температура может достичь +40 градусов.

Тем временем значительную часть Европы уже охватила сильная жара - температура приблизилась к +40.

Европейские страны вводят чрезвычайные меры , а синоптики сравнивают нынешнюю ситуацию с одним из самых трагических погодных событий в современной истории.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
Новости
СБУ второй раз за месяц поразила нефтеперекачивающую станцию, обеспечивающую топливом Москву
СБУ второй раз за месяц поразила нефтеперекачивающую станцию, обеспечивающую топливом Москву
Аналитика
"От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN
Вероника Марченкожурналист "От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN