Жара до +38 и кратковременные дожди: какой будет погода в Украине 28 июня
В Украине завтра, 28 июня, прогнозируется жара до +38. В то же время в ряде регионов ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается небольшая облачность. В восточных, Днепропетровской, днем и в Запорожской, Херсонской областях и Крыму небольшой кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 16-21°; днем 29-34, в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях сильная жара 35-38, на востоке страны 23-28.
Фото: какой будет погода в Украине 28 июня (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве
В Киеве и области в воскресенье прогнозируется небольшая облачность, без осадков
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 16-21°, днем 29-34°; в Киеве ночью 19-21 °, днем 30-32 °.
Жара в Украине и Европе
Напомним, ранее синоптики Укргидрометцентра уже предупреждали о надвигающейся на Украину африканскую жару и называли области, где температура может достичь +40 градусов.
Тем временем значительную часть Европы уже охватила сильная жара - температура приблизилась к +40.
Европейские страны вводят чрезвычайные меры , а синоптики сравнивают нынешнюю ситуацию с одним из самых трагических погодных событий в современной истории.