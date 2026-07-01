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Спека до +38 і лише в одному регіоні грози з градом: якою буде погода 1 липня

07:00 01.07.2026 Ср
2 хв
В одній області сьогодні очікуються опади
aimg Ірина Глухова
Спека до +38 і лише в одному регіоні грози з градом: якою буде погода 1 липня Фото: синоптики дали прогноз погоди на 1 липня (Getty Images)
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Сьогодні 1 липня спекотна погода ще триватиме в Україні. Лише в одному регіоні очікуються грозові дощі, місцями - град та шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко Facebook та Укргідрометцентр.

За словами Діденко, прогноз на сьогодні практично не відрізняється від вчорашнього - спека триватиме й надалі.

Протягом першого дня липня температура повітря в більшості областей становитиме +30...+35 градусів. Дощі малоймовірні, лише на Закарпатті можливі локальні грозові опади.

В Укргідрометцентрі уточнили, що сьогодні в Україні очікується невелика хмарність. Без опадів буде майже по всій території країни.

Лише на крайньому заході вдень прогнозують короткочасні дощі та грози, а в окремих районах - град і шквали зі швидкістю вітру 15-20 м/с.

За даними синоптиків, температура повітря вночі становитиме 18-23 градуси, вдень - 29-34 градуси. На південному заході країни місцями прогнозують сильну спеку до 35-38 градусів.

Спека до +38 і лише в одному регіоні грози з градом: якою буде погода 1 липня

Якою буде погода в Україні 1 липня (інфографіка: РБК-Україна)

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде сонячно та спекотно. Повітря прогріється до +33 градусів, опадів не очікується.

Що далі з погодою

За словами Діденко, вже 2 липня до України наблизиться холодний атмосферний фронт.

Спочатку спека почне відступати у західних областях, а 3-4 липня стане прохолодніше й у більшості регіонів.

"За такої сильної спеки при наближенні атмосферного фронту можливі сильні зливи, шквали, грози! Будьте уважними", - попередила синоптик.

Кінець червня в Україні запам'яталася справжньою спекою - у різних регіонах країни вже зафіксовано оновлення температурних максимумів.

На тлі аномальної спеки синоптики пояснили, чому показники термометра "за вікном" часто відрізняються від офіційних даних, а також розповіли, як вимірюють температуру точно.

Крім того, в Укргідрометцентрі розкрили, створюють прогнози погоди насправді.

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