Спека до +38 і лише в одному регіоні грози з градом: якою буде погода 1 липня
Сьогодні 1 липня спекотна погода ще триватиме в Україні. Лише в одному регіоні очікуються грозові дощі, місцями - град та шквали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко Facebook та Укргідрометцентр.
За словами Діденко, прогноз на сьогодні практично не відрізняється від вчорашнього - спека триватиме й надалі.
Протягом першого дня липня температура повітря в більшості областей становитиме +30...+35 градусів. Дощі малоймовірні, лише на Закарпатті можливі локальні грозові опади.
В Укргідрометцентрі уточнили, що сьогодні в Україні очікується невелика хмарність. Без опадів буде майже по всій території країни.
Лише на крайньому заході вдень прогнозують короткочасні дощі та грози, а в окремих районах - град і шквали зі швидкістю вітру 15-20 м/с.
За даними синоптиків, температура повітря вночі становитиме 18-23 градуси, вдень - 29-34 градуси. На південному заході країни місцями прогнозують сильну спеку до 35-38 градусів.
Якою буде погода в Україні 1 липня (інфографіка: РБК-Україна)
Погода у Києві
У столиці сьогодні буде сонячно та спекотно. Повітря прогріється до +33 градусів, опадів не очікується.
Що далі з погодою
За словами Діденко, вже 2 липня до України наблизиться холодний атмосферний фронт.
Спочатку спека почне відступати у західних областях, а 3-4 липня стане прохолодніше й у більшості регіонів.
"За такої сильної спеки при наближенні атмосферного фронту можливі сильні зливи, шквали, грози! Будьте уважними", - попередила синоптик.
Кінець червня в Україні запам'яталася справжньою спекою - у різних регіонах країни вже зафіксовано оновлення температурних максимумів.
На тлі аномальної спеки синоптики пояснили, чому показники термометра "за вікном" часто відрізняються від офіційних даних, а також розповіли, як вимірюють температуру точно.
Крім того, в Укргідрометцентрі розкрили, створюють прогнози погоди насправді.