Спека до +38 і без дощу: якою буде погода в Україні 29 червня

В Україні у понеділок, 29 червня, очікується спека до +38. Водночас дощі не прогнозуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Завтра в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 18-23°, вдень 29-34°, в більшості районів Правобережжя сильна спека 35-38°; на сході країни вночі 14-19°, вдень 25-30°.
Фото: якою буде погода в Україні 29 червня (інфографіка РБК-Україна)
У Києві та області завтра прогнозується невелика хмарність, без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вночі 18-23°, вдень 30-34°; у Києві вночі 21-23°, вдень 32-34°.
Нагадаємо, раніше синоптики Укргідрометцентру вже попереджали про африканську спеку, що насувається на Україну, і називали області, де температура може сягнути +40 градусів.
Тим часом значну частину Європи вже охопила сильна спека - температура наблизилась до +40.
Європейські країни запроваджують надзвичайні заходи, а синоптики порівнюють нинішню ситуацію з однією з найтрагічніших погодних подій у сучасній історії.