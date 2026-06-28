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Спека до +38 і без дощу: якою буде погода в Україні 29 червня

14:10 28.06.2026 Нд
1 хв
У якому регіоні буде найспекотніше?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 29 червня (Getty Images)

В Україні у понеділок, 29 червня, очікується спека до +38. Водночас дощі не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 18-23°, вдень 29-34°, в більшості районів Правобережжя сильна спека 35-38°; на сході країни вночі 14-19°, вдень 25-30°.

Фото: якою буде погода в Україні 29 червня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області завтра прогнозується невелика хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 18-23°, вдень 30-34°; у Києві вночі 21-23°, вдень 32-34°.

Спека в Україні та Європі

Нагадаємо, раніше синоптики Укргідрометцентру вже попереджали про африканську спеку, що насувається на Україну, і називали області, де температура може сягнути +40 градусів.

Тим часом значну частину Європи вже охопила сильна спека - температура наблизилась до +40.

Європейські країни запроваджують надзвичайні заходи, а синоптики порівнюють нинішню ситуацію з однією з найтрагічніших погодних подій у сучасній історії.

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