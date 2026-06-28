Жара до +38 и без дождя: какой будет погода в Украине 29 июня

Напомним, ранее синоптики Укргидрометцентра уже предупреждали о надвигающейся на Украину африканскую жару и называли области, где температура может достичь +40 градусов.

Тем временем значительную часть Европы уже охватила сильная жара - температура приблизилась к +40.

Европейские страны вводят чрезвычайные меры, а синоптики сравнивают нынешнюю ситуацию с одним из самых трагических погодных событий в современной истории.