Жара до +38 и без дождя: какой будет погода в Украине 29 июня

В Украине в понедельник, 29 июня, ожидается жара до +38. В то же время, дожди не прогнозируются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 18-23°, днем 29-34°, в большинстве районов Правобережья сильная жара 35-38°; на востоке страны ночью 14-19°, днем 25-30°.
Фото: какой будет погода в Украине 29 июня (инфографика РБК-Украина)
В Киеве и области завтра прогнозируется небольшая облачность, без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области ночью 18-23°, днем 30-34°; в Киеве ночью 21-23 °, днем 32-34 °.
Напомним, ранее синоптики Укргидрометцентра уже предупреждали о надвигающейся на Украину африканскую жару и называли области, где температура может достичь +40 градусов.
Тем временем значительную часть Европы уже охватила сильная жара - температура приблизилась к +40.
Европейские страны вводят чрезвычайные меры, а синоптики сравнивают нынешнюю ситуацию с одним из самых трагических погодных событий в современной истории.