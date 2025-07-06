Спека до +37 та грози: якою буде погода в Україні наступного тижня

В Україну повертається справжня літня спека - стовпчики термометрів покажуть до +37 градусів. Водночас синоптики прогнозують грози та зливи в частині регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 7 липня, по всій Україні мінлива хмарність, проте дощів не очікується.
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Вже наступного дня у вівторок, 8 липня, західні області України накриють дощі з грозами. На півночі також очікуються опади.
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У середу, 9 липня, дощі з грозами знову прогнозуються на заході України. На решті території країни - сухо та сонячно.
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У четвер, 10 липня, дощі накриють більшу частину України - опади очікуються на заході та півночі, частково у південних і центральних областях.
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Під кінець тижня у п'ятницю, 11 липня, дощів варто очікувати у західних та східних областях.
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Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі проаналізували погодні умови у червні та як вплинуло на врожай.
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