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Жара до +37 и грозы: какой будет погода в Украине на следующей неделе

Фото: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на следующей неделе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украину возвращается настоящая летняя жара - столбики термометров покажут до +37 градусов. В то же время синоптики прогнозируют грозы и ливни в части регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 7 июля, по всей Украине переменная облачность, однако дождей не ожидается.

Температура воздуха:

  • на севере: днем +26 +30 градусов, ночью +12 +16 градусов;
  • на востоке: днем +25 +31 градус, ночью +14 +19;
  • в центре: днем +28 +30, ночью +13 +18 градусов;
  • на юге: днем +30 +32 градуса, ночью +17 +19;
  • на западе: днем +27 +32, ночью +13 +15 градусов.

Уже на следующий день во вторник, 8 июля, западные области Украины накроют дожди с грозами. На севере также ожидаются осадки.

Температура воздуха:

  • на севере: днем +30 +34 градуса, ночью +20 +22 градуса;
  • на востоке: днем +32 +35 градусов, ночью +19 +22;
  • в центре: днем +33 +36, ночью +20 +23 градуса;
  • на юге: днем +33 +37 градусов, ночью +20 +22;
  • на западе: днем +26 +31, ночью +17 +20 градусов.

В среду, 9 июля, дожди с грозами снова прогнозируются на западе Украины. На остальной территории страны - сухо и солнечно.

Температура воздуха:

  • на севере: днем +27 +35 градусов, ночью +17 +23 градуса;
  • на востоке: днем +33 +37 градусов, ночью +20 +23;
  • в центре: днем +32 +36, ночью +20 +23 градуса;
  • на юге: днем +33 +37 градусов, ночью +20 +22;
  • на западе: днем +21 +25, ночью +16 +19 градусов.

В четверг, 10 июля, дожди накроют большую часть Украины - осадки ожидаются на западе и севере, частично в южных и центральных областях.

Температура воздуха:

  • на севере: днем +24 +31 градус, ночью +14 +20 градусов;
  • на востоке: днем +33 +37 градусов, ночью +20 +24;
  • в центре: днем +30 +34, ночью +17 +20 градусов;
  • на юге: днем +26 +37 градусов, ночью +19 +21;
  • на западе: днем +19 +22, ночью +13 +16 градусов.

Под конец недели в пятницу, 11 июля, дождей стоит ожидать в западных и восточных областях.

Температура воздуха:

  • на севере: днем +24 +28 градусов, ночью +14 +20 градусов;
  • на востоке: днем +32 +37 градусов, ночью +20 +25;
  • в центре: днем +25 +29, ночью +15 +19 градусов;
  • на юге: днем +25 +34 градуса, ночью +16 +23;
  • на западе: днем +19 +22, ночью +13 +16 градусов.

 

Напомним, ранее в Укргидрометцентре проанализировали погодные условия в июне и как повлияло на урожай.

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