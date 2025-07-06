Жара до +37 и грозы: какой будет погода в Украине на следующей неделе

В понедельник, 7 июля, по всей Украине переменная облачность, однако дождей не ожидается.

Температура воздуха:

на севере: днем +26 +30 градусов, ночью +12 +16 градусов;

на востоке: днем +25 +31 градус, ночью +14 +19;

в центре: днем +28 +30, ночью +13 +18 градусов;

на юге: днем +30 +32 градуса, ночью +17 +19;

на западе: днем +27 +32, ночью +13 +15 градусов.

Уже на следующий день во вторник, 8 июля, западные области Украины накроют дожди с грозами. На севере также ожидаются осадки.

Температура воздуха:

на севере: днем +30 +34 градуса, ночью +20 +22 градуса;

на востоке: днем +32 +35 градусов, ночью +19 +22;

в центре: днем +33 +36, ночью +20 +23 градуса;

на юге: днем +33 +37 градусов, ночью +20 +22;

на западе: днем +26 +31, ночью +17 +20 градусов.

В среду, 9 июля, дожди с грозами снова прогнозируются на западе Украины. На остальной территории страны - сухо и солнечно.

Температура воздуха:

на севере: днем +27 +35 градусов, ночью +17 +23 градуса;

на востоке: днем +33 +37 градусов, ночью +20 +23;

в центре: днем +32 +36, ночью +20 +23 градуса;

на юге: днем +33 +37 градусов, ночью +20 +22;

на западе: днем +21 +25, ночью +16 +19 градусов.

В четверг, 10 июля, дожди накроют большую часть Украины - осадки ожидаются на западе и севере, частично в южных и центральных областях.

Температура воздуха:

на севере: днем +24 +31 градус, ночью +14 +20 градусов;

на востоке: днем +33 +37 градусов, ночью +20 +24;

в центре: днем +30 +34, ночью +17 +20 градусов;

на юге: днем +26 +37 градусов, ночью +19 +21;

на западе: днем +19 +22, ночью +13 +16 градусов.

Под конец недели в пятницу, 11 июля, дождей стоит ожидать в западных и восточных областях.

Температура воздуха: