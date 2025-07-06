Жара до +37 и грозы: какой будет погода в Украине на следующей неделе

В Украину возвращается настоящая летняя жара - столбики термометров покажут до +37 градусов. В то же время синоптики прогнозируют грозы и ливни в части регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 7 июля, по всей Украине переменная облачность, однако дождей не ожидается.
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Уже на следующий день во вторник, 8 июля, западные области Украины накроют дожди с грозами. На севере также ожидаются осадки.
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В среду, 9 июля, дожди с грозами снова прогнозируются на западе Украины. На остальной территории страны - сухо и солнечно.
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В четверг, 10 июля, дожди накроют большую часть Украины - осадки ожидаются на западе и севере, частично в южных и центральных областях.
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Под конец недели в пятницу, 11 июля, дождей стоит ожидать в западных и восточных областях.
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Напомним, ранее в Укргидрометцентре проанализировали погодные условия в июне и как повлияло на урожай.
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