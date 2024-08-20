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Спека до +37 охопить більшість областей України: прогноз погоди на завтра

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 21 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. На більшій частині території країни прогнозується спека до +37 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Опадів не передбачається, лише у західних областях можливі короткочасні дощі та грози вдень. Вітер буде переважно південно-східний, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +15 до +20 градусів, а на узбережжі морів до +23.

Вдень у західних областях прогнозується +29 +34 градуси, а на решті території збережеться сильна спека - +35 +37.

Погода в столичному регіоні

У Київській області прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі  становитиме +15 +20 градусів, вдень очікується сильна спека до +35 +37 При цьому у Києві вдень буде до +35 градусів.

З 19 серпня в Україні запроваджено графіки відключень через повернення сильної спеки.

Більш детально про ситуацію з графіками - у матеріалі РБК-Україна.

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