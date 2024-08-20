Жара до +37 охватит большинство областей Украины: прогноз погоды на завтра

Осадков не предвидится, лишь в западных областях возможны кратковременные дожди и грозы днем. Ветер будет преимущественно юго-восточный, со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +15 до +20 градусов, а на побережье морей до +23.

Днем в западных областях прогнозируется +29 +34 градуса, а на остальной территории сохранится сильная жара - +35 +37.

Погода в столичном регионе

В Киевской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит +15 +20 градусов, днем ожидается сильная жара до +35 +37 При этом в Киеве днем будет до +35 градусов.