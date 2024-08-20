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Жара до +37 охватит большинство областей Украины: прогноз погоды на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 21 августа, в Украине ожидается переменная облачность. На большей части территории страны прогнозируется жара до +37 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Осадков не предвидится, лишь в западных областях возможны кратковременные дожди и грозы днем. Ветер будет преимущественно юго-восточный, со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +15 до +20 градусов, а на побережье морей до +23.

Днем в западных областях прогнозируется +29 +34 градуса, а на остальной территории сохранится сильная жара - +35 +37.

Погода в столичном регионе

В Киевской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит +15 +20 градусов, днем ожидается сильная жара до +35 +37 При этом в Киеве днем будет до +35 градусов.

С 19 августа в Украине введены графики отключений из-за возвращения сильной жары.

Более подробно о ситуации с графиками - в материале РБК-Украина.

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