Спека до +37 і грози на заході: якою буде погода в Україні сьогодні
В Україні сьогодні, 2 серпня, очікується суха та спекотна погода. У західних областях вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозом синоптиків, сьогодні по всій території України буде невелика хмарність.
Опади не очікуються, а в більшості західних областей вдень очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ і гроза.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19; вдень 29-34°, в західних областях місцями сильна спека 35-37°.
Фото: якою буде погода в Україні 2 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Погода у Києві
У Київській області сьогодні очікується невелика хмарність, без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, а температура вдень 29-34°.
У Києві також невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 32-34°.
Нагадаємо, раніше синоптики спростували інформацію про нічні заморозки в серпні, назвавши такі чутки недостовірними.