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Жара до +37 и грозы: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Украина, Суббота 07 июня 2025 16:09
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Жара до +37 и грозы: синоптики дали прогноз погоды на завтра Фото: завтра в Украине жара и местами дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине завтра, 8 июня, будет жаркой, в некоторых областях - до +37 градусов. Однако жителям ряда регионов стоит ждать дождей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, ночью на северо-западе страны, а днем в западных регионах, Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди с грозами. Также днем в отдельных районах возможен град и шквалы до 15-20 м/с.

На остальной территории без осадков, ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в среднем от +17 до +22 градусов. Днем столбики термометров покажут +29 +34 градуса.

На юго-востоке страны прогнозируется сильная жара - до +35 +37 градусов. Прохладнее всего будет в северо-западной части +23 +28 градусов.
Жара до +37 и грозы: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве

В столице завтра переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью будет +20 +22 градуса, а днем +32 +34.
Жара до +37 и грозы: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Как сообщало РБК-Украина, синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали, какой будет погода в Украине в первый месяц лета.

Напомним, ранее климатологи заявляли, что весна в этом году была рекордно жаркой в мире. Март 2025 года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Европе.

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