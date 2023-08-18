Спека до +36, а на заході та півночі дощі: прогноз погоди на вихідні

Погода в Україні буде дуже спекотною на цих вихідних, 19 і 20 серпня. При цьому на заході та півночі прогнозуються дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.
У наступні три доби утримається спекотна погода з температурою вночі +16 +22 градуси, а вдень +28 +33. При цьому у південній частині та східних областях України місцями очікується +35 +36 градусів.
У суботу вдень в Карпатському регіоні, а у неділю в західних та північних областях очікуються короткочасні дощі з грозами.
Синоптики також прогнозують дощі у понеділок по всій території України, окрім півдня та сходу.
Температурні рекорди у світі
Цього літа у Європі та Сполучених Штатах фіксують нові температурні рекорди. Вчені припускають, що через зміни клімату може бути ще спекотніше.
Аномальна температура спричинила масштабні пожежі у Греції, на кордоні Іспанії та Франції, в Італії та Алжирі. Крім того, Гаваї охопили масштабні лісові пожежі, внаслідок яких загинули вже понад сотню людей.
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