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Жара до +36, а на западе и севере дожди: прогноз погоды на выходные

Фото: На выходных в Украине ожидается жара до +36 градусов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Погода в Украине будет очень жаркой на этих выходных, 19 и 20 августа. При этом на западе и севере прогнозируются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

В последующие трое суток сохранится жаркая погода с температурой ночью +16 +22 градуса, а днем +28 +33. При этом в южной части и восточных областях Украины местами ожидается +35 +36 градусов.

В субботу днем в Карпатском регионе, а в воскресенье в западных и северных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Синоптики также прогнозируют дожди в понедельник по всей территории Украины, кроме юга и востока.

Температурные рекорды в мире

Этим летом в Европе и Соединенных Штатах фиксируют новые температурные рекорды. Ученые предполагают, что из-за изменения климата может быть еще жарче.

Аномальная температура вызвала масштабные пожары в Греции, на границе Испании и Франции, в Италии и Алжире. Кроме того, Гавайи охватили масштабные лесные пожары, в результате которых погибли уже более сотни человек.

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Погода в Украине