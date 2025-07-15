Спека до +36 та сильні зливи з градом: яка погода очікує Україну завтра

Погода в Україні

У західних областях уже 16 липня пройдуть дощі з грозами, які місцями можуть супроводжуватись шквалами і градом.

Цей фронт поступово просуватиметься на схід - опади очікуються також на Житомирщині, Київщині, Черкащині та Одещині.

На решті території України поки що утримується спекотна і суха погода:

Південь, Схід, Дніпропетровщина : +30…+36°C

: +30…+36°C Північ : +28…+30°C

: +28…+30°C Центр : +27…+31°C

: +27…+31°C Захід: +22…+27°C

У другій половині тижня, за даними синоптиків, температура знизиться в багатьох регіонах, зокрема у столиці, що стане полегшенням після тривалої спеки.

У південних та східних областях України спекотна повітряна маса залишиться навіть після 18 липня, тож справжнє охолодження тут очікується дещо пізніше.

Погода у Києві

У столиці завтра, 16 липня, утримається суха та спекотна погода: температура протягом дня +27…+30°C. Невеликий локальний грозовий дощ можливий лише ввечері середи.

А от вже у четвер–п’ятницю, 18–19 липня, до Києва дістанеться холодний фронт - очікуються сильні зливи та зниження температури до +18…+22°C.