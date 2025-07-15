Жара до +36 и сильные ливни с градом: какая погода ожидает Украину завтра

16 июля большинство регионов Украины охватит сильная жара, но уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют резкое похолодание и мощные ливни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
В западных областях уже 16 июля пройдут дожди с грозами, которые местами могут сопровождаться шквалами и градом.
Этот фронт постепенно будет продвигаться на восток - осадки ожидаются также на Житомирщине, Киевщине, Черкасщине и Одесщине.
На остальной территории Украины пока удерживается жаркая и сухая погода:
Во второй половине недели, по данным синоптиков, температура снизится во многих регионах, в том числе в столице, что станет облегчением после длительной жары.
В южных и восточных областях Украины жаркая воздушная масса останется даже после 18 июля, поэтому настоящее охлаждение здесь ожидается несколько позже.
В столице завтра, 16 июля, сохранится сухая и жаркая погода: температура в течение дня +27...+30°C. Небольшой локальный грозовой дождь возможен лишь вечером среды.
А вот уже в четверг-пятницу, 18-19 июля, в Киев доберется холодный фронт - ожидаются сильные ливни и снижение температуры до +18...+22°C.
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