Спека до +36 та дощі з грозами: в Україну прийшов циклон Gabriel

За даними Діденко, температура повітря очікується від +30 до +33 градусів. Але на півдні та у центрі можливо до +34+36 градусів. По всій території України домінуватиме переважно суха погода.

Попри це циклон Gabriel, разом із атмосферними фронтами, зумовить у західних областях грозові дощі. Також дощі з грозами вдень чи ввечері дійдуть до північних областей, Вінниччини, Черкащини.

Вже 9-го липня у західних областях України можливе послаблення спеки.

Погода у Києві

Синоптик уточнила, що у Києві буде спекотно, до +33 градусів. Але ввечері можливий дощ з грозою.

