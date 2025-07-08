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Жара до +36 и дожди с грозами: в Украину пришел циклон Gabriel

Иллюстративное фото: в Украину пришел циклон Gabriel 8 июля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине сегодня, 8 июля, все еще будет ощущаться жара. Однако циклон Gabriel принесет ливни в ряд западных областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

По данным Диденко, температура воздуха ожидается от +30 до +33 градусов. Но на юге и в центре возможно до +34+36 градусов. По всей территории Украины будет доминировать преимущественно сухая погода.

Несмотря на это циклон Gabriel, вместе с атмосферными фронтами, обусловит в западных областях грозовые дожди. Также дожди с грозами днем или вечером дойдут до северных областей, Винницкой, Черкасской областей.

Уже 9-го июля в западных областях Украины возможно ослабление жары.

Погода в Киеве

Синоптик уточнила, что в Киеве будет жарко, до +33 градусов. Но вечером возможен дождь с грозой.

Ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на эту неделю. По прогнозу Укргидрометцентра, на этой неделе в Украине будет жаркая погода, но также ожидают дожди с грозами.

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