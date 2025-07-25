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Спека до +35 і локальні грози: якою буде погода в Україні 25 липня

П'ятниця 25 липня 2025 07:00
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Спека до +35 і локальні грози: якою буде погода в Україні 25 липня Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 245 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні сьогодні, 25 липня, атмосферний фронт торкнеться західних областей України і тому пройдуть короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Також сьогодні ввечері грозові дощі дійдуть до Житомирщини, Чернігівщини та Київщини. А ось на решті території України буде суха погода.

За даними Діденко, температура повітря становитиме від +28 до +32 градусів, на півдні від +31 до +35 градусів. А ось на півночі буде прохолодніше.
Спека до +35 і локальні грози: якою буде погода в Україні 25 липня

Погода у Києві

У столиці сьогодні очікується спекотна погода з температурою повітря до +30 градусів. Вночі без опадів, але вдень можливі локальні дощі з грозами.


Послаблення спеки очікується 31-го липня.

А поки що - усі в тінь, пити водичку, їсти кавуни, варити зелений чай з м'ятою, брати із собою маленьке віяло чи махати на себе й сусіда по маршрутці чи в театральному сквері програмкою із театрального сезону - зробимо культурне промо нашим славним театрам, поки вони на канікулах чи гастролях.

Раніше ми писали про те, в яких містах України за минулий тиждень зафіксували 26 нових температурних рекордів.

Нагадаємо, літо 2025 року не відрізняється надвисокими температурами. У Києві температурні рекорди були зафіксовані лише на початку червня.

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