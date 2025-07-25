Спека до +35 і локальні грози: якою буде погода в Україні 25 липня

В Україні сьогодні, 25 липня, атмосферний фронт торкнеться західних областей України і тому пройдуть короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Також сьогодні ввечері грозові дощі дійдуть до Житомирщини, Чернігівщини та Київщини. А ось на решті території України буде суха погода.

За даними Діденко, температура повітря становитиме від +28 до +32 градусів, на півдні від +31 до +35 градусів. А ось на півночі буде прохолодніше.



Погода у Києві

У столиці сьогодні очікується спекотна погода з температурою повітря до +30 градусів. Вночі без опадів, але вдень можливі локальні дощі з грозами.



Послаблення спеки очікується 31-го липня.



А поки що - усі в тінь, пити водичку, їсти кавуни, варити зелений чай з м'ятою, брати із собою маленьке віяло чи махати на себе й сусіда по маршрутці чи в театральному сквері програмкою із театрального сезону - зробимо культурне промо нашим славним театрам, поки вони на канікулах чи гастролях.