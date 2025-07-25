Жара до +35 и локальные грозы: какой будет погода в Украине 25 июля

В Украине сегодня, 25 июля, атмосферный фронт затронет западные области Украины и поэтому пройдут кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Также сегодня вечером грозовые дожди дойдут до Житомирщины, Черниговщины и Киевщины. А вот на остальной территории Украины будет сухая погода.

По данным Диденко, температура воздуха составит от +28 до +32 градусов, на юге от +31 до +35 градусов. А вот на севере будет прохладнее.



Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +30 градусов. Ночью без осадков, но днем возможны локальные дожди с грозами.



Ослабление жары ожидается 31-го июля.



А пока - все в тень, пить водичку, есть арбузы, варить зеленый чай с мятой, брать с собой маленький веер или махать на себя и соседа по маршрутке или в театральном сквере программой из театрального сезона - сделаем культурное промо нашим славным театрам, пока они на каникулах или гастролях.