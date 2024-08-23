Спека до +35 градусів: прогноз погоди на День Незалежності України

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні прогнозується суха погода, без дощів. Тільки ввечері на Донеччині можливі локальні дощі з грозою. Сильна спека до +35 градусів збережеться в південних, східних і центральних регіонах країни.

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