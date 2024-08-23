Жара до +35 градусов: прогноз погоды на День Независимости Украины

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине прогнозируется сухая погода, без дождей. Только вечером в Донецкой области возможны локальные дожди с грозой. Сильная жара до +35 градусов сохранится в южных, восточных и центральных регионах страны.

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