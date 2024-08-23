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Жара до +35 градусов: прогноз погоды на День Независимости Украины

Пятница 23 августа 2024 13:27
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Жара до +35 градусов: прогноз погоды на День Независимости Украины Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На День Независимости Украины прогнозируется солнечная и жаркая погода.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

Завтра в большинстве областей осадков не ожидается, за исключением Луганской и Донецкой областей, где возможны локальные грозовые дожди.

Температура воздуха в течение дня составит +26...+30 градусов, а в восточных областях, южной части и в Днепропетровской области - +31...+35 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 24 августа будет солнечно и тепло, без сильной жары, с температурой +28...+29 градусов.

Однако уже в воскресенье жара вернется, хотя ненадолго.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине прогнозируется сухая погода, без дождей. Только вечером в Донецкой области возможны локальные дожди с грозой. Сильная жара до +35 градусов сохранится в южных, восточных и центральных регионах страны.

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