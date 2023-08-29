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Спека до +35, але в деяких областях дощі: прогноз погоди на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Погода в Україні 29 серпня буде спекотною. Проте у деяких областях можливі короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні мінлива хмарність.

Вночі в Сумській області, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Температура вночі 16-21°, на півдні країни до 25°, вдень 30-35°; у східних та північно-східних областях вночі 13-18°, вдень 24-29°.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Києві

У столиці та області мінлива хмарність, без опадів.

Температура у Києві вночі близько 20°, вдень 32-34°; по області вночі 16-21°, вдень 30-35°.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Пожежна небезпека

Зазначимо, що 28-29 серпня в усіх областях, крім Запорізької, Чернівецької, Івано-Франківської, Львівської, Волинської, Закарпатської переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він зберігатиметься й 30-31 серпня - для західних областей та Запорізької області, а 31 серпня - і Житомирської.

Температурні рекорди

На вихідних у Києві були зафіксовані три температурні рекорди. Так, ніч на 27 серпня виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче 21,3 градусів. До того ж, максимальна температура повітря після полудня досягла 33,3 градусів і повторила попередній рекордний показник 1943 року.

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