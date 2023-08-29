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Жара до +35, но в некоторых областях дожди: прогноз погоды на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Погода в Украине 29 августа будет жаркой. Однако в некоторых областях возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине переменная облачность.

Ночью в Сумской области, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.

Температура ночью 16-21°, на юге страны до 25°, днем 30-35°; в восточных и северо-восточных областях ночью 13-18 °, днем 24-29°.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность, без осадков.

Температура в Киеве ночью около 20°, днем 32-34°; по области ночью 16-21°, днем 30-35°.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Пожарная опасность

Отметим, что 28-29 августа во всех областях, кроме Запорожской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Закарпатской будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он будет сохраняться и 30-31 августа - для западных областей и Запорожской области, а 31 августа - и Житомирской.

Температурные рекорды

На выходных в Киеве было зафиксировано три температурных рекорда. Ночь на 27 августа оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже 21,3 градусов. К тому же, максимальная температура воздуха после полудня достигла 33,3 градуса и повторила предыдущий рекордный показатель 1943 года.

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