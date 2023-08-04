Спека до +34 та дощі з грозами. Де сьогодні чекати опади

Сьогодні, 4 серпня, в Україні буде досить спекотно. При цьому, незважаючи на спеку, не обійдеться без дощів, причому навіть із грозами, правда, не скрізь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"Вдень 29-34°, на крайньому заході країни 23-28°; в Карпатах вдень 21-26°", - йдеться в повідомленні.

Що стосується опадів, то у більшості західних областей, вдень і у Житомирській області очікуються мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози.

"На решті території малохмарно, без опадів. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с", - додали синоптики.

Погода на вихідних

Як розповідала синоптик Наталка Діденко, протягом суботи-неділі спека посилиться до +32..+35 градусів.

"В Україні також вихідними буде сильна спека, +32...+38 градусів, на заході трохи легше, +25...+30 градусів, а в неділю подекуди навіть +24...+27 градусів", - зазначила синоптик, додавши, що вже з 7 серпня температура повітря почне знижуватись.

Погода у серпні в Україні

В цьому році температура повітря у серпні 2023 буде вище за норму. Зокрема, середня місячна температура передбачається +20...+25 градусів тепла, в Карпатах +16...+18 градусів. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.