Зной до +34 и дожди с грозами. Где сегодня ждать осадки

Сегодня, 4 августа, в Украине будет достаточно жарко. При этом, несмотря на жару, не обойдется без дождей, причем даже с грозами, правда не везде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

"Днем 29-34°, на крайнем западе страны 23-28°; в Карпатах днем 21-26°", - говорится в сообщении.

Что касается осадков, то в большинстве западных областей, днем и в Житомирской области ожидаются переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.

"На остальной территории малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с", - добавили синоптики.

Погода на выходных

Как рассказывала синоптик Наталья Диденко, в течение субботы-воскресенья жара усилится до +32..+35 градусов.

"В Украине также на выходных будет сильная жара, +32...+38 градусов, на западе немного легче, +25...+30 градусов, а в воскресенье иногда даже +24...+27 градусов", - отметила синоптик, добавив, что уже с 7 августа температура воздуха начнет снижаться.

Погода в августе в Украине

В этом году температура воздуха в августе 2023 года будет выше нормы. В частности, средняя месячная температура предполагается +20...+25 градусов тепла, в Карпатах +16...+18 градусов. Детальнее - в материале РБК-Украина.