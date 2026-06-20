Спека до +33 і без дощів: якою буде погода в Україні 21 червня

В Україні завтра, 21 червня, буде справжня літня погода. Температура в окремих регіонах підвищиться до +33 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Завтра в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.
Вітер північний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-17°, на півдні до 20°; вдень 24-29°, на заході та півдні місцями 30-33°.
Фото: якою буде погода в Україні 21 червня (інфографіка РБК-Україна)
У Києві та області у неділю прогнозується невелика хмарність. Опади не очікуються.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 12-17°, вдень 24-29°; у Києві вночі 15-17°, вдень 26-28°.
Нагадаємо, нещодавно синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів, яких максимальних температур варто очікувати в Україні найближчими днями.
Також РБК-Україна писало про наслідки глобальних кліматичних змін для України.
Тим часом в Укргідрометцентрі пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.