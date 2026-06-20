Жара до +33 и без дождей: какой будет погода в Украине 21 июня

Напомним, недавно синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, каких максимальных температур следует ожидать в Украине в ближайшие дни.

Также РБК-Украина писало о последствиях глобальных климатических изменений для Украины.

Между тем в Укргидрометцентре объяснили, как на самом деле работают синоптики и составляются прогнозы погоды.