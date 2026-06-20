Спека до +33 і без дощів: якою буде погода в Україні 21 червня

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 21 червня (Getty Images)

Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

В Україні завтра, 21 червня, буде справжня літня погода. Температура в окремих регіонах підвищиться до +33 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.