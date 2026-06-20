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Спека до +33 і без дощів: якою буде погода в Україні 21 червня

14:46 20.06.2026 Сб
1 хв
У яких регіонах буде найспекотніше?
aimg Тетяна Степанова
Спека до +33 і без дощів: якою буде погода в Україні 21 червня Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 21 червня (Getty Images)
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В Україні завтра, 21 червня, буде справжня літня погода. Температура в окремих регіонах підвищиться до +33 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.

Вітер північний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, на півдні до 20°; вдень 24-29°, на заході та півдні місцями 30-33°.

Спека до +33 і без дощів: якою буде погода в Україні 21 червня

Фото: якою буде погода в Україні 21 червня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області у неділю прогнозується невелика хмарність. Опади не очікуються.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 12-17°, вдень 24-29°; у Києві вночі 15-17°, вдень 26-28°.

Нагадаємо, нещодавно синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів, яких максимальних температур варто очікувати в Україні найближчими днями.

Також РБК-Україна писало про наслідки глобальних кліматичних змін для України.

Тим часом в Укргідрометцентрі пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

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