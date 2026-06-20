Жара до +33 и без дождей: какой будет погода в Украине 21 июня
В Украине завтра, 21 июня, будет настоящая летняя погода. Температура в отдельных регионах поднимется до +33 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Завтра в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер северный, на западе страны юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-17°, на юге до 20°; днем 24-29°, на западе и юге местами 30-33°.
Фото: какой будет погода в Украине 21 июня (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве
В Киеве и области в воскресенье прогнозируется небольшая облачность. Осадков не ожидается.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 12-17°, днем 24-29°; в Киеве ночью 15-17°, днем 26-28°.
Напомним, недавно синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, каких максимальных температур следует ожидать в Украине в ближайшие дни.
Также РБК-Украина писало о последствиях глобальных климатических изменений для Украины.
Между тем в Укргидрометцентре объяснили, как на самом деле работают синоптики и составляются прогнозы погоды.