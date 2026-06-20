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Главная » Жизнь » Общество

Жара до +33 и без дождей: какой будет погода в Украине 21 июня

14:46 20.06.2026 Сб
1 мин
В каких регионах будет жарче всего?
aimg Татьяна Степанова
Жара до +33 и без дождей: какой будет погода в Украине 21 июня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 21 июня (Getty Images)
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В Украине завтра, 21 июня, будет настоящая летняя погода. Температура в отдельных регионах поднимется до +33 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Завтра в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер северный, на западе страны юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, на юге до 20°; днем 24-29°, на западе и юге местами 30-33°.

Жара до +33 и без дождей: какой будет погода в Украине 21 июня

Фото: какой будет погода в Украине 21 июня (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области в воскресенье прогнозируется небольшая облачность. Осадков не ожидается.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 12-17°, днем 24-29°; в Киеве ночью 15-17°, днем 26-28°.

Напомним, недавно синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, каких максимальных температур следует ожидать в Украине в ближайшие дни.

Также РБК-Украина писало о последствиях глобальных климатических изменений для Украины.

Между тем в Укргидрометцентре объяснили, как на самом деле работают синоптики и составляются прогнозы погоды.

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