Жара до +33 и без дождей: какой будет погода в Украине 21 июня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 21 июня (Getty Images)

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В Украине завтра, 21 июня, будет настоящая летняя погода. Температура в отдельных регионах поднимется до +33 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.