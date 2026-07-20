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Спека до +33, дощі та грози: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 20.07.2026 Пн
1 хв
Де очікується негода?
aimg Тетяна Степанова
Спека до +33, дощі та грози: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 20 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
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В Україні сьогодні, 20 липня, очікуються дощі з грозами, град та шквали. Водночас повітря місцями прогріє до +33.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. По всій країні, крім сходу та південного сходу, помірні, у північних та центральних областях місцями значні дощі, грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 25-30°, на півдні та сході країни до 33°, у західних областях 22-27°.

Спека до +33, дощі та грози: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 20 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні хмарно з проясненнями. У Київській області очікуються помірні дощі та грози, вокремих районах град та шквали 15-20 м/с.

У Києві прогнозується короткочасний дощ та гроза.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 25-30°, у Києві 27-29°.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як насправді працюють синоптики УкрГМЦ та створюються прогнози погоди.

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