Спека до +33, дощі та грози: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 20 липня, очікуються дощі з грозами, град та шквали. Водночас повітря місцями прогріє до +33.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. По всій країні, крім сходу та південного сходу, помірні, у північних та центральних областях місцями значні дощі, грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 25-30°, на півдні та сході країни до 33°, у західних областях 22-27°.

Фото: якою буде погода в Україні 20 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні хмарно з проясненнями. У Київській області очікуються помірні дощі та грози, вокремих районах град та шквали 15-20 м/с.

У Києві прогнозується короткочасний дощ та гроза.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 25-30°, у Києві 27-29°.