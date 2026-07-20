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Спека до +33, дожди и грозы: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 20.07.2026 Пн
1 мин
Где ожидается непогода?
aimg Татьяна Степанова
Спека до +33, дожди и грозы: какой будет погода в Украине сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 20 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В Украине сегодня, 20 июля, ожидаются дожди с грозами, град и шквалы. В то же время воздух местами прогреет до +33.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. По всей стране, кроме востока и юго-востока, умеренные, в северных и центральных областях местами сильные дожди, грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.

Температура днем 25-30°, на юге и востоке страны до 33°, в западных областях 22-27 °.

Спека до +33, дожди и грозы: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 20 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями. В Киевской области ожидаются умеренные дожди и грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве прогнозируется кратковременный дождь и гроза.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 25-30 °, в Киеве 27-29 °.

Напомним, ранее мы рассказывали, как действительно работают синоптики УкрГМЦ и создаются прогнозы погоды.

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