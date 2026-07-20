Спека до +33, дожди и грозы: какой будет погода в Украине сегодня
В Украине сегодня, 20 июля, ожидаются дожди с грозами, град и шквалы. В то же время воздух местами прогреет до +33.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине облачно с прояснениями. По всей стране, кроме востока и юго-востока, умеренные, в северных и центральных областях местами сильные дожди, грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.
Температура днем 25-30°, на юге и востоке страны до 33°, в западных областях 22-27 °.
Фото: какой будет погода в Украине 20 июля (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями. В Киевской области ожидаются умеренные дожди и грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
В Киеве прогнозируется кратковременный дождь и гроза.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 25-30 °, в Киеве 27-29 °.
Напомним, ранее мы рассказывали, как действительно работают синоптики УкрГМЦ и создаются прогнозы погоды.