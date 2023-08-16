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Спека до +32 та майже без дощів: прогноз погоди на завтра

Фото: в Україні завтра очікується спекотна погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні завтра, 17 серпня, буде спекотною. За прогнозами синоптиків, дощі очікуються лише у західних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

Завтра, як зазначають синоптики, у більшості областей буде сухо. Вночі дощі пройдуть у районі Карпат, а вдень короткочасні опади накриють Волинську, Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську області. Місцями очікуються грози.

Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі буде у середньому +15 +20 градусів, а на півдні до +23. Вдень стовпчики термометрів покажуть +27 +32 градуси.

Погода у Києві

У столиці завтра невелика хмарність, але дощів не прогнозується. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі буде +17 +19 градусів, а вдень у районі +30 градусів.

Температурні рекорди у світі

Цього літа у Європі та США фіксують нові температурні рекорди. При цьому вчені припускають, що через зміни клімату може бути ще гарячіше.

Пекельна спека спричинила масштабні пожежі у Греції, зокрема на островах Родос та Корфу. Також лісові пожежі спалахнула на кордоні Іспанії та Франції, в Італії та Алжирі.

Крім того, Гаваї охопили масштабні пожежі, внаслідок яких загинули вже декілька десятків людей.

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