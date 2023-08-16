Жара до +32 и почти без дождей: прогноз погоды на завтра

Погода в Украине

Завтра, как отмечают синоптики, в большинстве областей будет сухо. Ночью пройдут дожди в районе Карпат, а днем кратковременные осадки накроют Волынскую, Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Закарпатскую области. Местами ожидаются грозы.

Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет в среднем +15 +20 градусов, а на юге до +23. Днем столбики термометров покажут +27 +32 градуса.

Погода в Киеве

В столице завтра небольшая облачность, но дожди не прогнозируются. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет +17 +19 градусов, а днем в районе +30 градусов.

Температурные рекорды в мире

Этим летом в Европе и США фиксируют новые температурные рекорды. При этом ученые предполагают, что из-за изменения климата может быть еще жарче.

Адская жара вызвала масштабные пожары в Греции, в том числе на островах Родос и Корфу. Также лесные пожары вспыхнули на границе Испании и Франции, Италии и Алжире.

Кроме того, Гавайи охватили масштабные пожары, в результате которых погибли уже несколько десятков человек.

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