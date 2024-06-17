Спека до +31 та дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на завтра

"Вівторок дасть передихнути від дощів.Тобто, більше в Україні буде сухої погоди, бо антициклон Ziggi постарається. Проте хвости атмосферних фронтів зумовлять завтра періодично дощ та грозу на Сумщині, Харківщині, Волині, Рівненщині", - заявила вона.

За даними синоптика, ввечері 18 червня дощі та грози також очікуються у Чернігівській, Житомирській та Київській областях.

"І все ж завтра в Україні буде багато сонця і скоріше без опадів, аніж серйозні дощі. Температура повітря починає надолужувати літні можливості", - зазначила Діденко.

Так, у вівторок очікується +26 +31 градус, а у Сумській, Харківській та Чернігівській областях +23 +26 градусів.

Погода в Києві

У Києві завтра переважно буде без опадів, хіба що ввечері у вівторок можливий дощ з грозою. Температура повітря протягом дня досягне +27 градусів.