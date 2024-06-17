Жара до +31 и дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на завтра

"Вторник даст передохнуть от дождей, то есть, больше в Украине будет сухой погоды, потому что антициклон Ziggi постарается. Однако хвосты атмосферных фронтов обусловят завтра периодически дождь и грозу в Сумской, Харьковской, на Волыни и Ровенской областях", - заявила она.

По данным синоптика, вечером 18 июня дожди и грозы также ожидаются в Черниговской, Житомирской и Киевской областях.

"И все же завтра в Украине будет много солнца и скорее без осадков, чем серьезные дожди. Температура воздуха начинает наверстывать летние возможности", - отметила Диденко.

Так, во вторник ожидается +26 +31 градус, а в Сумской, Харьковской и Черниговской областях +23 +26 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве завтра преимущественно будет без осадков, разве что вечером во вторник возможен дождь с грозой. Температура воздуха в течение дня достигнет +27 градусов.