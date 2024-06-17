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Спека до +31 та дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на завтра

Понеділок 17 червня 2024 13:17
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Спека до +31 та дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на завтра Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 18 червня, в Україні очікується спека до +31 градусу. Однак в деяких областях прогнозуються дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис синоптика Наталії Діденко в Telegram.

"Вівторок дасть передихнути від дощів.Тобто, більше в Україні буде сухої погоди, бо антициклон Ziggi постарається. Проте хвости атмосферних фронтів зумовлять завтра періодично дощ та грозу на Сумщині, Харківщині, Волині, Рівненщині", - заявила вона.

За даними синоптика, ввечері 18 червня дощі та грози також очікуються у Чернігівській, Житомирській та Київській областях.

"І все ж завтра в Україні буде багато сонця і скоріше без опадів, аніж серйозні дощі. Температура повітря починає надолужувати літні можливості", - зазначила Діденко.

Так, у вівторок очікується +26 +31 градус, а у Сумській, Харківській та Чернігівській областях +23 +26 градусів.

Спека до +31 та дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на завтра

Погода в Києві

У Києві завтра переважно буде без опадів, хіба що ввечері у вівторок можливий дощ з грозою. Температура повітря протягом дня досягне +27 градусів.

Погода у червні

Згідно з прогнозами синоптиків, очікується, що середня місячна температура у червні 2024 року коливатиметься в діапазоні від +19 до +23 градусів. У гірських районах цей показник буде трохи нижчим, сягаючи +16 +19 градусів. Загалом, червень очікується на 1,5-2 градуси теплішим за середні багаторічні значення.

Детальніше про погоду на цей робочий тиждень - у матеріалі РБК-Україна.

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