Жара до +31 и дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на завтра
Во вторник, 18 июня, в Украине ожидается жара до +31 градуса. Однако в некоторых областях прогнозируются дожди с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Telegram.
"Вторник даст передохнуть от дождей, то есть, больше в Украине будет сухой погоды, потому что антициклон Ziggi постарается. Однако хвосты атмосферных фронтов обусловят завтра периодически дождь и грозу в Сумской, Харьковской, на Волыни и Ровенской областях", - заявила она.
По данным синоптика, вечером 18 июня дожди и грозы также ожидаются в Черниговской, Житомирской и Киевской областях.
"И все же завтра в Украине будет много солнца и скорее без осадков, чем серьезные дожди. Температура воздуха начинает наверстывать летние возможности", - отметила Диденко.
Так, во вторник ожидается +26 +31 градус, а в Сумской, Харьковской и Черниговской областях +23 +26 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве завтра преимущественно будет без осадков, разве что вечером во вторник возможен дождь с грозой. Температура воздуха в течение дня достигнет +27 градусов.
Погода в июне
Согласно прогнозам синоптиков, ожидается, что средняя месячная температура в июне 2024 года будет колебаться в диапазоне от +19 до +23 градусов. В горных районах этот показатель будет немного ниже, достигая +16 +19 градусов. В общем, июнь ожидается на 1,5-2 градуса теплее средних многолетних значений.
Детальнее о погоде на эту рабочую неделю - в материале РБК-Украина.
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