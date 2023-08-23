Спека до +31, місцями короткочасні дощі: синоптики дали прогноз погоди на завтра

В Україні зберігається спека. Температура повітря у четвер, 24 серпня, підніметься до +31 градуса. При цьому у Карпатському регіоні та на крайньому півдні країни місцями можливі невеликі короткочасні дощі й гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні прогнозується мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень на крайньому півдні країни, місцями невеликий короткочасний дощ і гроза. Вночі та вранці у Карпатському регіоні місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; у південній частині вночі 17-22°, вдень 26-31°. Погода в Києві та області У столиці та області невелика хмарність, без опадів. Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°; по області ввночі 11-16°, вдень 23-28°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Спека в Україні Нагадаємо, начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в коментарі РБК-Україна повідомив, що спека в Україні протримається до кінця літа.