ua en ru
Чт, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

НАТО зірвав операцію Росії із секретною зброєю в Арктиці, - Reuters

12:21 10.09.2026 Чт
2 хв
Москва не змогла провести заплановану диверсію
aimg Юлія Капітонова
НАТО зірвав операцію Росії із секретною зброєю в Арктиці, - Reuters Фото: Сили НАТО вчасно зреагували (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Союзники НАТО виявили та зупинили російські підводні човни в Арктиці, які планували застосувати секретну зброю для пошкодження важливих підводних кабелів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пояснили інсайдери, росіяни планували зробити все так, щоб не залишити жодних очевидних слідів. Усе це відбулося ще навесні 2026 року в арктичних водах поблизу архіпелагу Шпіцберген.

Також відомо, що військові РФ використовували спеціальну секретну зброю, щоб відпрацювати можливе застосування нової технології.

До відстеження ворожих суден, а також протидії їм були залучені сили:

  • Великої Британії;
  • Норвегії;
  • США.

За словами чиновників, російським військовим не вдалося реалізувати задумане, після чого вони залишили район.

У квітні Велика Британія та Норвегія вже повідомляли про виявлення секретної російської операції в арктичних водах. Водночас тоді не розкривали деталей про нову зброю, місце проведення операції та участь США.

Ця ситуація привернула увагу західних розвідників на тлі побоювань, що Росія активізує диверсійні операції в Європі та може готуватися до можливої війни з НАТО.

Ччастина представників розвідки США дедалі більше побоюється, що Москва може спробувати перевірити готовність НАТО застосувати статтю 5 про колективну оборону. У такому сценарії підводні кабелі можуть стати однією з важливих цілей російських диверсій.

Річ у тім, що вони мають величезне значення для світового зв'язку та фінансової системи. Такі кабелі передають значні обсяги інтернет-даних і зазвичай мають товщину не більш ніж садовий шланг. Частина з них прокладена безпосередньо на морському дні, а інша - на невеликій глибині під ним.

До речі, нещодавно стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін може готувати нову хвилю диверсій та замахів у країнах НАТО.

Окрім того, раніше президент США Дональд Трамп оцінив імовірність вторгнення Росії на територію Альянсу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Російська Федерація Арктика Сполучені Штати Америки
Новини
У Молдові уточнили, де був літак Зеленського під час появи дрона
У Молдові уточнили, де був літак Зеленського під час появи дрона
Аналітика
Падіння "Карфагену". Як корупція та скандали розхитують владу Зеленського
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Падіння "Карфагену". Як корупція та скандали розхитують владу Зеленського