Жара до +31, местами кратковременные дожди: синоптики дали прогноз погоды на завтра

В Украине сохраняется жара. Температура воздуха в четверг, 24 августа, поднимется до +31 градуса. При этом в Карпатском регионе и на крайнем юге страны возможны небольшие кратковременные дожди и гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине прогнозируется переменная облачность. Без осадков, лишь ночью в Закарпатье и в Карпатах, днем на крайнем юге страны, местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром в Карпатском регионе местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°; в южной части ночью 17-22°, днем 26-31°. Погода в Киеве и области В столице и области небольшая облачность, без осадков. Температура в Киеве ночью 14-16 °, днем 25-27 °; по области ночью 11-16°, днем 23-28°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Жара в Украине Напомним, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в комментарии РБК-Украина сообщил, что жара в Украине продержится до конца лета.