Спека до +31, місцями дощі з грозами: якою буде погода в Україні сьогодні
В Україні сьогодні, 17 серпня, очікується спекотна погода, місцями можливі короткочасні дощі з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність.
Без опадів, лише у більшості західних та північних областей вдень місцями короткочасні дощі, грози.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°; вдень 26-31°.
Фото: якою буде погода в Україні 17 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність. Вдень по області місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 26-31°, у Києві близько 30°
Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що після кількох прохолодних днів в Україну повертається спека - на початку наступного тижня температура місцями сягатиме +33 градусів.
Проте вже з середини тижня синоптики прогнозують різке похолодання та зниження температури повітря.