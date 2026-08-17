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Спека до +31, місцями дощі з грозами: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 17.08.2026 Пн
1 хв
Де чекати на дощ?
aimg Тетяна Степанова
Спека до +31, місцями дощі з грозами: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 17 серпня (Getty Images)
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В Україні сьогодні, 17 серпня, очікується спекотна погода, місцями можливі короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність.

Без опадів, лише у більшості західних та північних областей вдень місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°; вдень 26-31°.

Спека до +31, місцями дощі з грозами: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 17 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність. Вдень по області місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 26-31°, у Києві близько 30°

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що після кількох прохолодних днів в Україну повертається спека - на початку наступного тижня температура місцями сягатиме +33 градусів.

Проте вже з середини тижня синоптики прогнозують різке похолодання та зниження температури повітря.

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