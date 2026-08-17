Спека до +31, місцями дощі з грозами: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 17 серпня, очікується спекотна погода, місцями можливі короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура по області вдень 26-31°, у Києві близько 30°

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність. Вдень по області місцями короткочасний дощ, гроза.

Фото: якою буде погода в Україні 17 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Без опадів, лише у більшості західних та північних областей вдень місцями короткочасні дощі, грози.

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що після кількох прохолодних днів в Україну повертається спека - на початку наступного тижня температура місцями сягатиме +33 градусів.

Проте вже з середини тижня синоптики прогнозують різке похолодання та зниження температури повітря.