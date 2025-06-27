UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Спека до +30 та атмосферні фронти: якою буде погода в останню п'ятницю червня

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 27 червня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні у п'ятницю, 27 червня, погода буде теплою, до помірної спеки на півдні та на Закарпатті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, протягом дня 27-го червня стовпчик термометра буде показувати від +22 до +26 градусів. А ось у південній частині та на Закарпатті очікується до +30 градусів.

"Нарешті стихне вітер завтра, буде помірним чи й слабким! Західних напрямків", - зауважила Діденко.

Дощі з грозами через діяльність атмосферного фронту пройдуть у західних областях, місцями на півночі плюс Вінниччина та Одещина. На решті території України буде суха погода.

Погода у Києві

У Києві сьогодні вітер "вгомониться", буде західного напрямку, помірний. Протягом дня температура повітря коливатиметься близько +24 градусів.

Найближчими вихідними в Україні - періодичні локальні дощі, температура повітря невисока, вдень до +25 градусів, на півдні до +29 градусів.

Раніше РБК-Україна писало про те, що у мережі поширюється інформація, буцімто вже найближчими днями Україну може "накрити" спека з денною температурою повітря ледь не до +37 градусів за Цельсієм. Однак чи варто цьому вірити?

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніНаталка Диденко