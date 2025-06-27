Жара до +30 и атмосферные фронты: какой будет погода в последнюю пятницу июня

В Украине в пятницу, 27 июня, погода будет теплой, до умеренной жары на юге и на Закарпатье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По данным Диденко, в течение дня 27-го июня столбик термометра будет показывать от +22 до +26 градусов. А вот в южной части и на Закарпатье ожидается до +30 градусов.
"Наконец стихнет ветер завтра, будет умеренным или слабым! Западных направлений", - отметила Диденко.
Дожди с грозами из-за деятельности атмосферного фронта пройдут в западных областях, местами на севере плюс Винницкая и Одесская области. На остальной территории Украины будет сухая погода.
В Киеве сегодня ветер "успокоится", будет западного направления, умеренный. В течение дня температура воздуха будет колебаться около +24 градусов.
В ближайшие выходные в Украине - периодические локальные дожди, температура воздуха невысокая, днем до +25 градусов, на юге до +29 градусов.
Ранее РБК-Украина писало о том, что в сети распространяется информация, будто уже в ближайшие дни Украину может "накрыть" жара с дневной температурой воздуха чуть ли не до +37 градусов по Цельсию. Однако стоит ли этому верить?
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.