Спека до +26, але з дощами: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні по всій Україні мінлива хмарність. У західних та частково південних областях очікуються короткочасні дощі. Синоптики попереджають про грози.

На решті території без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах +21 +26 градусів, а на крайньому заході лише до +20. Вночі температура знизиться до +10 +15 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні дощів не очікується, погода буде хмарною з проясненнями. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +22 +24 градуси, а вночі +13 +15 градусів.