Жителів більшості областей України попередили про високу загрозу пожеж
У більшості областей України найближчими днями посилиться пожежна небезпека. Жителів попередили про загрозу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Синоптики попереджають, що підвищена загроза буде триматися у період з 18 до 21 травня. Небезпека оголошена у всіх регіонах, крім Закарпатської, Івано-Франківської та Волинської областей.
Також у Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки 18 та 19 травня.
Нагадаємо, за даними синоптиків, сьогодні в Україні буде спекотна та майже безвітряна погода. Максимально повітря прогріється до +27 градусів.
При цьому дрібні дощі сьогодні, місцями з грозами, прогнозуються лише у західних областях.
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