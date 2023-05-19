Жара до +26, но с дождями: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня по всей Украине переменная облачность. В западных и частично южных областях ожидаются кратковременные дожди. Синоптики предупреждают о грозах.

На остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем будет в пределах +21 +26 градусов, а на крайнем западе лишь до +20. Ночью температура снизится до +10 +15 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня дождей не ожидается, погода будет облачной с прояснениями. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Столбики термометров в Киеве днем покажут +22 +24 градуса, а ночью +13 +15 градусов.